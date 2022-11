Samlere fra hele verden betaler sekscifrede beløb for hans kunst. For halvandet år siden var han handikaphjælper i Holstebro

På under to år er Jack Kabangus liv blevet forvandlet. For via Instagram har hans malerier vakt interesse verden over, og handikaphjælperen fra Holstebro får i dag udstillet sine værker i Hongkong og London og har netop haft en soloudstilling på et prominent galleri i Bredgade i København.

FOR ABONNENTER