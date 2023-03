Hvorfor skulle mor skæres ud af familieportrættet?

Sådan. Nogenlunde i hvert fald. Måske lidt længere til venstre og så hænger kvinden det sted, hvor hun oprindeligt var, da de to malerier på fotografiet her var et maleri. Portrætmaleriet blev delt i to et sted mellem 1830 og 1859. Nu har to forskere fundet den manglende del igen, og kunstmuseet Nivaagaard har købt det, så familien kan blive samlet igen.