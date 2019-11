Bliver du også nostalgisk, når du hører dong-lyden? Nu kan Tommy Troelsen, Karin Palshøj og Claus Borre fejre jubilæum

På fredag er det præcis 50 år siden, at Danmarks Radio første gang sendte en tipskamp fra England. Direkte og i farver. ’Sportslørdag’ udviklede sig siden til at blive et stort kulturfænomen. Flankeret af billard, trav, boksning og meget mere blev de engelske tipskampe lyden af lørdag hos mange danske familier i 1970’erne og 80’erne. Vi tegner et portræt af et hedengangent public service-program.