Se den endelige liste: Det væltede ind med underskrifter. Her er alle de 1.615 kvinder, der har skrevet under på støttebrev til Sofie Linde

Til at begynde med var der en: Sofie Linde. Så tog seks journalister hendes opfordring videre. Siden er det væltet ind med underskrifter og oplevelser med sexisme i den danske mediebranche. Da de i torsdags gjorde status her i Politiken var antallet af underskrifter 701. Nu er indsamlingen slut og ifølge initiativtagerne har i alt 1.615 underskrevet.

Brevet er blevet til på initiativ af journalisterne Maria Andersen, Anne Sofie Hvenegaard, Julie Kragh Thisgaard, Christine Brink, Camilla Slyngborg og Anne-Katrine Bondo og er udformet som en støtteerklæring til Sofie Linde. Hun fortalte for nylig i et show på TV 2 Zulu om sine egne erfaringer med grænseoverskridende seksuel adfærd i mediebranchen.

Politiken har i flere omgange talt med initiativtagerne og kan efter aftale med dem i denne artikel bringe den endelige liste over alle de, der har skrevet under.

Dokumentation: Støttebrevet i sin fulde ordlyd

----

Kære Sofie Linde

Tak for, at du havde modet til at tale højt. Vi har set med fra sidelinjen længe nok, og nu taler vi sammen med dig.

Du fortæller, hvordan du oplevede en sexistisk kultur blandt nogle mænd, da du startede i mediebranchen.

Du har ret. Vi oplevede det også.

Du fortæller, at der stadig er grund til at sige til de yngre generationer, at man godt må sige nej, fordi kulturen stadig findes blandt nogle mænd.

Du har ret. Vi oplever det også.

Vi har alle oplevet det i større eller mindre grad i løbet af vores karriere. Upassende bemærkninger om vores udseende eller påklædning. Lumre beskeder. Grænseoverskridende fysisk adfærd. Advarsler om, at der er enkelte mænd, vi skal undgå til julefrokosten.

Det skete engang. Det sker stadig.

Mange har afkrævet dig svar på, hvem »den store tv-kanon« er. Du har fra starten insisteret på, at det vil du ikke sige. Fordi det her ikke bare handler om en enkelt mands grænseoverskridende opførsel for 12 år siden.

Du har ret. Debatten må ikke strande der.

Den rækker nemlig langt ud over en enkelt episode og en enkelt person. Det ved vi. Vores ærinde er at flytte debatten væk fra om det sker og i stedet tale om, at det sker, og hvad vi sammen skal gøre for at stoppe det.

Vi får at vide, at døren altid er åben. At vi skal gå til ledelsen, hvis vi oplever noget grænseoverskridende. Men i den opfordring ligger hele udfordringen – for hvorfor er det egentlig ikke de grænseoverskridende mænd, I taler til? Ansvaret for at stoppe det her ligger i første omgang hos dem, der ikke kan finde ud af, hvor grænsen går.

Og dernæst ligger det hos arbejdspladserne, som skal skabe tydelige rammer, der gør det trygt for en ung kvinde at sige fra og tale højt uden at frygte for sin karriere. Og hos os, der er vidne til noget og intet siger.

Dem, der mener, at denne sexistiske kultur ikke længere eksisterer, tager fejl. Hverdagssexismen findes stadig blandt nogle mænd i mediebranchen, men også i andre brancher og på andre typer af arbejdspladser. Mange tænker desværre stadig, at ’sådan er det bare’ – og det er dén kultur, hvor sexistiske bemærkninger ikke for alvor bliver set som et problem, vi vil gøre op med.

Du har ret, Sofie Linde. Vi skal turde tale højt om den sexisme, der finder sted, så vi kan finde ud af, hvordan vi kommer den til livs.

----

Dokumentation: Se alle underskrivere

Ved underskriftsindsamlingens deadline lørdag kl. 12. opgjorde initiativgruppen antallet af underskrivere til i alt at være 1.615.

Initiativgruppen har modtaget endnu flere mails. De har gennemgået samtlige navne og fjernet de, som ikke har tilknytning til mediebranchen. Dermed ender tallet på 1.615. I de næstfølgende dage vil listen blive gennemgået med tættekam, og der kan ske mindre justeringer af antallet som følge deraf.

I et følgebrev til underskriftsindsamlingen skrev initiativgruppen, at arbejdsplads ikke fremgår, da de »ønsker at sætte fokus på hele branchen og ikke de enkelte medier«.

Listen med de i alt 1.615 underskrivere ser således ud (*):

En opmærksom læser har torsdag aften gjort Politiken opmærksom på, at navnet Thilde Danielsen optræder på listen to gange. Det er dog ikke en fejl, oplyser initiativtagerne til Politiken. Der er tale om to forskellige personer med samme navn.