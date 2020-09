Kvinderne, der har indsamlet de 1.615 underskrifter: »Vi er overvældede, men også ærgerlige«

Først én, så 701 og nu 1.615. Så mange kvinder har skrevet under på, at de har oplevet sexisme i mediebranchen i et åbent brev til støtte for Sofie Linde.

»Vi er overvældede, men også ærgerlige over, at så mange underskrifter, der er kommet ind. Men det understreger bare, at der er et problem i vores branche og vores samfund. Nu behøver vi ikke tale om, om der er et problem, men hvordan vi skal løse det«, siger journalist Camilla Slyngborg, en af initiativtagerne til brevet.

Det åbne brev sker som efterspil på Zulu Comedy Galla, hvor vært Sofie Linde fortalte, at en stor tv-kanon til en julefrokost havde truet hendes karriere med ordene. »Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig«.