Falske nøgenbilleder er højteknologisk, vellignende og meget alvorligt

Falske nøgenbilleder fremstillet ved hjælp af kunstig intelligens skal tages meget alvorligt, for den teknologiske udvikling har gjort, at alle og enhver kan få fremstillet et falsk nøgenbillede. Men hvordan fungerer teknologien egentlig, og hvem er det, der bruger den? De spørgsmål forsøger vi her at besvare.