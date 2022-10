Tidligere spindoktorer fortæller om arbejdet i det skjulte: »Medierne vil ikke indrømme det, men det er sådan, det er«

Politikere vil gerne i medierne. Men medierne har også brug for politikerne, og det udnytter spindoktorer. Så hvad er det, der foregår i det skjulte? Hvordan handler medier og partier med hinanden? Det har vi talt med tidligere spindoktorer om. En fortæller om skjulte forhandlinger om dækningen af et udspil, mens en anden fortæller om at få gratis omtale for millioner.