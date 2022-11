Det kørte for ham hele ugen, men på selve valgaftenen knækkede Kåre Quist

DR-vært Kåre Quists karriere peakede ifølge ham selv under den energifyldte partilederdebat søndag aften. Men det var også en uge, hvor han spiste masser af bacon og æg, så Juventus med sønnen og fyrede vittigheder af under hashtagget #onkelhumor. Men selve valgaftenen måtte Kåre Quist for første gang i mange år, se på sit fjernsyn i stedet for selv at tage del i tv-løjerne. Ida Herskind har talt med den populære studievært, der dag for dag fortæller om 7 hektiske valgdøgn.