Fra musiker til indehaver af virtuelt spillested

Coronakrisen har forvandlet Mathæus Bech til arrangør af livestreamede og gratis koncerter. Initiativet har han kaldt coronakoncerter.dk – hjemmesiden opstod samme dag statsministeren bebudede en lukning af landets offentlige mødesteder. Her har han skabt et mødested for mennesker. Et lys i mørket. »Og et alternativ til at scrolle Netflix«, griner han.

Uden nogen større forhåndsviden lærte Mathæus Bech sig selv at sende koncerter live, blandt andet via livestreaming-systemet Twitch, som er meget udbredt blandt gamere, der sender live, mens de spiller computer- eller konsolspil.

I dag er han derfor både lydmand, publikum og tv-producer. Der er travlt, for der skal både sættes lys- og lydudstyr op. Kvaliteten skal være i orden. Ellers ser folk ikke med. Men det hele foregår lettere interimistisk, og udstyr bliver købt ind eller lånt i takt med, at Mathæus Bech opdager, at han mangler det.

»Jeg havde gået hele januar og februar og bygget op og glædet mig til foråret. Men man kunne jo godt mærke, hvor det her bar hen. Onsdag var jeg taget i Operaen for at se en Mozart-opsætning, og i pausen opdagede vi, så statsministerens beslutning om, at alle arrangementer med mere end 100 mennesker ville blive forbudt«.

»Efter pausen sad jeg med en vild følelse. Det var jo nok sidste gang, jeg oplevede opera i lang tid. Der var noget ekstremt kontrastfyldt i at se en så mastodontisk opsætning og samtidig vide, at så mange koncerter nu lukker ned«, siger Mathæus Bech.

»Personligt har det fucket min økonomi fuldstændig op. Og det ved jeg, det også har gjort for mange andre kunstnere og freelancere. Foråret er en meget vigtig sæson for os musikere«.

Ifølge ham selv er Mathæus Bech blevet bestormet af bands, der vil spille hjemme i hans stue – langt over 50 på få dage. Og der ligger allerede aftaler med musikere som Bisse, Lydmor, Rune Risager og Niclas Scheidermann, oplyser han.

I aften har flere end 50 personer desuden sendt penge via Mobile Pay. I snit har de doneret en hundredemand. Mathæus Bechs far slår rekorden med 400 kroner i donation. I løbet af den timelange koncert ser flere end 1.000 mennesker med – omkring 200 er konstante seere. Mere end det dobbelte af den foregående dags seertal. Og denne fredag er kun koncert nummer to.

»I aften beholder jeg lidt af donationerne, så jeg har til udgifter til udstyr«.

Resten af pengene går til bandet.