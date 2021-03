Da hele verden lukkede ned, gik Dua Lipa kontra. Det var klogt

Som barn af to kosovoalbanske flygtninge har Dua Lipa lært, at succes er noget, man knokler for. Så der skulle kampgejst og mange koncerter til, før den britiske sangerinde fik sit store gennembrud. Og så kom corona på tværs. Men i modsætning til mange andre stjerner, der gik i coronahi, besluttede Dua Lipa, at netop nu havde verden behov for noget at danse til derhjemme. I løbet af det seneste år har hun for alvor etableret sig som pandemiens popstjerne med kæmpehit og millionvis af streaminger – og seks nomineringer ved den amerikanske Grammyfest søndag nat dansk tid.