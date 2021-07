Citatet er fra Rob Tannenbaum, der sammen med Craig Mark har skrevet ’I Want my MTV’ om tv-kanalens guldalder. Han ved om nogen, at MTV var ligeglade med, om der var behov for dem eller ej. De havde tænkt sig at sejre, og det gjorde de.

Læs artiklen nu, og få Politiken i 30 dage Få adgang til hele Politikens digitale univers nu for kun 1 kr. Læs videre nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her