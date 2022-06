Copenhell er det sidste safe space for den bløde mand, der også godt kan lide at være en motherfucker en gang imellem. Det er et resonansrum, hvor man kan få afløb for vreden og venner for livet.

/*Kopier linkadressen til mediet (videoen) i højre panel og paste ind her*/ Bliv oplyst, uanset hvor du er Prøv vores digitale abonnement for 149 kr. om måneden i de første 6 måneder. Få halv pris her Er du under 30 år? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her