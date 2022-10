5 hjerter: Danmark har ikke set noget som Tobias Rahim før

Tobias Rahim er popstjerne på en måde, vi ikke har set før. På én gang et klassisk sexsymbol, en vred kapitalismekritiker og repræsentant for et nyt, blødere mandeideal. Og så er han blevet en del af den elite, han ellers altid har foragtet. Hele det kompleks af maskulinitet, sårbarhed og politiske kortslutninger undersøger han på sit imponerende nye album.