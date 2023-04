For fire år siden var han sikker på han, at han skulle være politibetjent. Nu har han lige udsolgt DR Koncertsalen på 72 timer

Asger Nordtorp Pedersen er nok Danmarks mest uddannede popmusiker. Siden han var en lille dreng, har alle hans vågne timer involveret musik. Kor, cello eller indierock. Men han skulle tabe det hele på gulvet og søge ind på politiskolen, før han brød igennem under navnet Guldimund. Med så personligt nærgående sange, at folk begynder at græde, når han synger dem.

