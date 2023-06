Hun er årets store Roskilde-navn. Og hun har været under anklage

På Instagram følges hun af næsten 26 millioner mennesker. Og på forsiderne af de store musikmagasiner hyldes hun igen og igen. Nu kommer hun på Roskilde. Sidst hun var der, gav hun et brag af en koncert. Siden da er hun blevet en verdensstjerne, der sidste år udgav et af 2022’s bedste album, og som indspiller numre sammen med store stjerner som J Balvin, Travis Scott, The Weeknd og Bad Bunny. Navnet er selvfølgelig: Rosalía. Og hun er blevet en superstjerne ved at synge på sit eget sprog: Spansk. Men undervejs er hun også blevet anklaget for kulturel appropriation. Vi tegner et portræt af årets store Roskilde-navn.

