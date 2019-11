Advarsel til svenske gangstere og nyfødte terrorister: Her vogter Mette Frederiksen

Her er Mette. Hun passer på os. I denne uge sendte hun for eksempel politiet ud for at bevogte grænsen mellem Sverige og Danmark, så folk ikke bare kan køre over Øresundsbroen med bagagerummet fuldt af bomber og andet djævelskab.

Det vil sige, det kan de selvfølgelig, hvis de vælger at køre over broen en af de dage, hvor der ikke er grænsekontrol. Vi har trods alt ikke råd til, at politiet står der og blomstrer hele tiden, men skidt også med det, for i moderne symbol­politik handler det mest om at tage sig handlekraftig ud.