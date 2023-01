Danskernes fritidstrang kan aflyse gevinsten ved at afskaffe store bededag

Mere arbejde sættes lig med større rigdom, ikke mindst i den aktuelle debat om at afskaffe store bededag. Men ser man på arbejdstid og rigdom verden over, tegner der sig et helt andet billede: De rigeste lande er oftest der, hvor folk arbejder mindst. Det gør det tvivlsomt eller ligefrem usandsynligt, at regeringen får den ventede gevinst ved at afskaffe en helligdag, advarer økonomer.