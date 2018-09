Sådan skal du gøre, hvis du vil have en billig og hjemmestrikket safari

Sådan kommer du billigt på safari





Fly: De billigste ruter til Sydafrika går til Johannesburg, ofte med en mellemlanding. KLM og Air France flyver via hhv. Amsterdam og Paris for ca. 4.000 kr. t/r.

Nationalparker:Sydafrika har et utal af nationalparker ud over Kruger, og flere af dem bryster sig af muligheden for at se The Big Five. Pilanesberg National Park ligger, alt efter trafikken, 2-3 timers kørsel fra Johannesburg og er derfor let at komme til. Det er billigst, hvis man selv lejer en bil (og ikke bliver afskrækket af at skulle køre i venstre side!), ca. 100 kr. om dagen. Indgang til parken ligger på 40 kr. per voksen og 15 kr. for børn.

Den officielle hjemmeside for Sydafrikas nationalparker er brugervenlig og giver et godt overblik over landets mange parker med oversigt over dyrebestand, overnatningsmuligheder m.m.:

sanparks.org

Vaccinationer: Stivkrampe, difteri og hepatitis A.

Overnatning:Det er især på overnatningen, der er penge at spare, hvis man vælger at bo i telt frem for en luksuslodge, der findes et utal af i de fleste nationalparker. Mange parker har campingområder, hvor man kan medbringe eget telt eller campingvogn og derfor kun betaler for teltpladsen. I Pilanesberg findes bl.a. Manyane Resort, hvor en teltplads koster under 100 kr. per nat med adgang til fælles toilet- og badefaciliteter.

Der er også forskellige muligheder for at bo i et opslået safaritelt med rigtige senge og elektricitet (men med fællestoilet og bad) for ca. 450 kr. per nat inkl. morgen- og aftensmad. Til campingpladsen hører en restaurant, hvor man kan købe en let frokost.

Transport:Man kan selv køre rundt i parken, men det anbefales at tage på en organiseret og guidet tur, som de fleste campingområder tilbyder. Det koster ca. 450 kr. per tur per person.

pilanesbergnationalparks.com/pilanesberg-camping

