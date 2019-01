Sammen med min kone er jeg rejst til Libanon for at opleve et land, de fleste kender navnet på, men som få anser for en turistnation. Borgerkrig, terrorstemplede militser og senest den syriske borgerkrig sætter let en skræk i livet på mangen en rejseglad vesterlænding.

Tilbage i Toyotaen er vi nået gennem bjergpasset. Tung tåge skjuler dalens bund, men langsomt kommer de mange vinmarker til syne. Små huse i sydeuropæisk stil pletter landskabet. Palæer med prangende facader står i skarp kontrast til faldefærdige cementhuse, der er i klart flertal, og som tyskerbunkere ved Vestkysten er kastet hulter til bulter i landskabet. Det er organiseret kaos.

Efter få timers kørsel er vi endelig ved dagens vigtigste stop: byen Baalbek med en befolkning af samme størrelse som Esbjergs. I oldtiden gik Baalbek under det romerske navn Heliopolis, Solens by. Midt i byen ligger et kæmpestort romersk tempelanlæg, og det er dagens hovedattraktion.

Baalbek er organiseret omkring tempelområdet. På den ene side finder man det, der efter sigende skulle være verdens største sten: en massiv stenklods, der aldrig blev slæbt hen til templet, før byggeriet stoppede. Tæt derpå finder man Hizbollah-lederens familiemoské med gyldent tag, blå facade og vagter bevæbnet med kalasjnikover og skeptiske blikke.

Engang var det her, spidserne kom

Vi begyndte dagens arkæologiske udforskning i Hotel Palmyra skråt over for tempelområdet. Hotellet har stået her siden 1874. Blandt tidligere besøgende finder man Charles de Gaulle, Ella Fitzgerald, den britiske hær, kunstneren Jean Cocteau og ikke mindst den tyske kejser Wilhelm II, der sammen med datidens osmannerrige i 1892 sørgede for at sætte en udgravning af tempelområdet i gang.

I dag er hotellet stadig åbent, fortæller stedets ihærdige rundviser. Men alligevel er vi lige nu de eneste, der er på besøg. De støvede møbler og tomme haller fortæller deres egen historie.

Foto: Alexander Sjöberg Gadekatte er ikke et særsyn i Libanon, men denne kat var nu alligevel noget særligt. Den havde bosat sig i et arkæologisk område, og den insisterede på at følge med os rundt på tur – og poserede med glæde som en anden fotomodel, da jeg hev mit kamera frem.

Foto: Alexander Sjöberg Indersiden af det store, overdådige Bacchus-tempel i Baalbek. Bacchus er også kendt som Dionysos og står for alt, der har med vin, fertilitet og teater at gøre, for nu blot at nævne nogle eksempler. Ikke ringe, vel?

Foto: Alexander Sjöberg Lokale souvenirsælgere insisterede på, at vi fik prøvet nogle af deres varer – her en farverig hovedbeklædning.

Tempelområdet uden for de beskidte hotelvinduer lokker, og kort efter befinder vi os på en sti få hundrede meter fra de enorme templer, hvoraf det største blev bygget til ære for romernes vigtigste gud, Jupiter, der svarer til grækernes Zeus.

Fra stien bliver vi ledt op ad en trappe og ind mellem enorme korintiske søjler, der viser sig at være små sammenlignet med det endnu større hovedtempel, der ligger et par hundrede meter inde i området.

Vejen dertil er ikke tom, tværtimod. Det er en plads overstrøet med flere mindre templer, og man fornemmer, hvor travlt der har været på det, der måske har været en samlings- og handelsplads. I et hjørne sidder tre søvnige vagter, der storsmiler og byder os på te og cigaretter, så snart de får øje på os. Det er ikke ofte, de får besøgende så langvejsfra som Danmark.

Fakta Sådan kommer du til Libanon Fly: SAS har en rute direkte fra Kastrup til Beirut. Turen tager 4 timer. I maj koster en billet ca. 1.400 kr. t/r. Wings of Lebanon åbnede i juni en rute fra Billund til Beirut, som i august koster ca. 4.600 kr. t/r.

Visum: Man får visum ved ankomst til Libanon. Har man været i Israel, er det ikke sikkert, at man kommer ind – ligesom et libanesisk stempel i passet kan give problemer i Israel. Rejsevejledning: Man bør holde sig orienteret om sikkerhedssituationen i Libanon, inden man planlægger sin rejse. www.um.dk Steder at bo: Både Hostel- og Hotelworld opererer i Beirut, og man kan ligeledes finde Airbnb. Hotel og hostel har den fordel, at de kan hjælpe med dagsture og taxa – og flere har tilknyttet hyggelige cafeer. Transport: Taxaer kan findes overalt i Libanon – offentlig transport, som vi kender det i Danmark, findes stort set ikke. Pirattaxa er udbredt, så hold øje med, om taxaen har en godkendelse fra Libanons ministerium for offentlig transport siddende i forruden, inden du bruger den. De fleste hoteller og hostels booker gerne taxa for dig – og hjælper med at arrangere en dagstur. Regn med 225.000 libanesiske pund (eller 150 dollars) for en hel dag. Vis mere

Vi møder et par FN-udsendte fra Indien, som leger turister, en enkelt familie, men ellers har vi det hele for os selv og kan i ro og mag lade os imponere af de store marmorsten omkring os, hvor inskriptionerne er til at læse endnu.

Vidunderlige mosaikker præger undersiden af Jupiter-templets loft, og i et mindre tempel til ære for vinguden Bacchus er vægudsmykningen i høj grad intakt og velbevaret. Meget få steder har man forsøgt at restaurere, og det lader til, at restaureringen primært har tjent til at undgå alvorlige sammenstyrtninger. Det kombineret med områdets enorme størrelse (der er cirka 600 meter fra den ene ende til den anden) og den isolation, man befinder sig i, når man besøger stedet, gør, at jeg vil huske Baalbek bedre end mange andre oldtidslevn, jeg har besøgt.

På familievisit

Vi er sultne efter vores besøg, og sammen med Hohamd finder vi et sted, han har hørt godt om. De skulle have det bedste kød i hele dalen, lyder det.

Vi er vegetarer, men det er ikke en (høflig) mulighed, og vi får en på opleveren i en lille butik, der ligner et nedslidt køkken kombineret med slagteri, hvor folk er samlet til uprætentiøs frokost. Sundhedsmyndighederne herhjemme var gået amok, men de små stykker bagt dej med kød- og grøntsagsfyld smager fantastisk og leder tankerne hen på pizza, blot i miniformat. De bliver tilberedt dusinvis ad gangen i en enorm stenovn, og det kan kun lade sig gøre at købe en æske så stor, at vi umuligt kan spise op.

Men det er ikke en dårlig ting, viser det sig.