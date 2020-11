Når vi igen må rejse: På Tenerife kan du vandre på 7 millioner år gamle vulkaner

Nogle tror, at Teide er den eneste vulkan på Tenerife. Men øen består af et stort antal vulkaner, hvoraf de ældste er over syv millioner år gamle. Mange steder er der stier på vulkanerne, og her kan du tage på smukke endagsture i øde egne blottet for kommerciel turisme og med uendelig udsigt over hav og klipper.