Perus mystiske tegninger: Nazca-linjerne er ørkenens hemmelige budskab og en mindst lige så stor attraktion som Machu Picchu

Hvordan? Og hvorfor? De to spørgsmål summer i hovedet, mens jeg sammen med syv andre turister i et lille fly kredser over det flade ørkenland lidt uden for Nazca i kystlandet syd for Lima. Og så melder endnu et spørgsmål sig: Hvem?

Hvem kom for 2.000-3.000 år siden over bjergene, som er gennemskåret af dale med floder og grønne områder, hvor man dengang som nu dyrker majs og grøntsager? Hvem var det, der så denne store flade og tørre slette og tænkte: Den er lige til at tegne på? Og hvorfor skulle streger, figurer og tegninger være så store, at de kun kan ses højt oppe fra himlen?