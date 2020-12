To døgn på åbent hav i kæmpestore bølger: Vejen til verdens mest øde kontinent går over det berygtede Drakenstræde

Antarktis er det mest øde, mest uberørte og mest ufremkommelige af verdens kontinenter. Det tager minimum to døgn at sejle dertil fra det sydlige Argentina. Men millioner af pingviner, et hav fyldt med hvaler og kæmpe mængder is og sne får alligevel turister til at tage den lange rejse.