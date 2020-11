På troldeskattejagt: Sådan finder du de 10 nye kæmpe trætrolde, som er gemt rundt omkring i Danmark

En jagt i bogstaveligste forstand, for selv om alle de seks Glemte Kæmper rager godt op mod himlen, er de imponerende godt skjult i naturen, og man kan ikke bare begive sig direkte til dem – deres præcise placering er kun afsløret med et kryds på et håndtegnet kort over Vestegnen.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind