Dråberne danner et gråt tæppe foran de hårdtarbejdende vinduesviskere, og vi kan kun svagt skimte søen til venstre for den smalle markvej og klippeblokkene og birketræerne i det kuperede terræn til højre for os. Da vejen ender, og vi stopper bilen og stiger ud, er det til et møde med kolde dråber.

Bliv en del af fællesskabet på Politiken Det koster kun 1 kr., og de hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Prøv nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her