»Fredagsslik for øjet«: Se rejsebillederne, der er blevet kåret som de bedste i 2020

Thomas Borberg: »Det er et godt eksempel på, at man skal se billedet for at forstå virkeligheden. Man tror, det er løgn, når man ser den tornado. Man tror, det er et stykke special effect fra en amerikansk katastrofefilm. Det er et fascinationsbillede. Og det helt uden teknik og filter. Bygningen er med til at definere, hvor stor og voldsom tornadoen er. Det er et meget flot billede«.