Det er spørgsmålet, som alle drømmer om at kende svaret på. Fremtidsforskerne, adfærdsforskerne, turismeforskerne og rejsebrancheeksperterne.

Hvordan kommer corona til at påvirke vores måde at rejse på fremover?

På Copenhagen Business School er Florian Kock og hans kollegaer kommet frem med nogle kvalificerede forskningsbud, der er blevet publiceret i tidsskriftet Annals of Tourism Research.

»Dilemmaet er selvfølgelig, at ingen kan se ind i fremtiden«, indleder Florian Kock, der er lektor i markedsføring og turisme på Copenhagen Business School, og som også har en ph.d. i forbrugerpsykologi.

»Vi ved grundlæggende ingenting, fordi vi ikke har haft en pandemi at studere før. Derfor har vores tanke været at kigge i vores fortid. Ikke ti år tilbage, men i vores evolutionære fortid, vores forfædres, for at se, hvordan de reagerede, når de blev ramt af en pandemi«, siger Florian Kock.

Den mentale påvirkning

Forskningen fra Copenhagen Business School er den første, der forsøger at afdække de langvarige, psykologiske konsekvenser af pandemien, og den viser umiddelbart, at det godt kan se ud, som om vi kommer til at være mindre eventyrlystne. Videnskabsfolkene har gennemført to spørgeskemaundersøgelser i begyndelsen af pandemien med 960 amerikanske turister med demografisk forskellig baggrund og er siden fortsat med løbende at foretage spørgeskemaundersøgelser på området.

Forskerkollegaerne fra Copenhagen Business School begyndte allerede tidligt i coronaens begyndelse i 2020 at kigge på området. Men de fandt hurtigt ud af, at der ikke var meget andet end det helt åbenlyse at arbejde med; ingen kunne rejse, fordi rejserestriktioner gjorde, at der ikke var nogen steder at rejse hen, forklarer Florian Kock.

»Motivationen var derfor at kigge på, hvordan vores psyke er blevet påvirket, når vi igen kan rejse. Vil alt være som før, eller vil vores mønstre have ændret sig?«, siger Florian Kock om en mulig viden, der især kan vise sig at være vigtig for rejsebranchen, så den kan forberede sig på, hvordan kunderne fremover vil efterspørge rejser.

Ifølge Florian Kock viser forskningen indtil videre, at de, der er bange for corona, også er tilbøjelige til at være mere nationalistiske og mistænksomme over for fremmede og kan opfatte det offentlige rum som eksempelvis en restaurant som mere overfyldt, end de, som ikke synes, at corona er en trussel. Desuden viser undersøgelserne, at hvis man som turist ser corona som en kæmpe trussel, indretter man ubevidst sin adfærd for at mindske de risici, man tror, man løber ved at rejse.

Vagtsom over for det nye

Florian Kock forklarer, at vi efter store kriser som pandemier eller krige efterfølgende har været vagtsomme over for »det fremmede, det nye og det, vi ikke kan kontrollere«, og at det kan have en langvarig effekt

»Da pesten eksempelvis ramte Europa, ændrede samfundet sig fundamentalt. Folk blev for eksempel mistænksomme over fremmede, og den mistro sprang videre fra generation til generation«, siger Florian Kock og uddyber:

»Essensen af at rejse er jo at opleve nye ting, så her kan der være en direkte indvirkning. Ikke fordi man ikke godt kan rejse fremover, men fordi vores hjerne går lidt i baglås, så vi holder os fra det. En pandemi kan efterlade ar på psyken«, siger Florian Kock, der nu afventer, hvordan han og kollegaernes teorier kommer til at folde sig ud i praksis.

Hans egen forventning til den kommende tid er, at sommeren 2021 nok kommer til at ligne sommeren 2020, hvor mange danskere blev hjemme i stedet for at rejse ud.

»Nogle vil nok rejse med det samme, men der vil også være en gruppe, der ikke gør det. Det er dem, som har oplevet, at de er blevet sårbare. At vi ikke længere er uovervindelige på rejsen, og at der er noget (for eksempel en pandemi som corona, red.), vi ikke kan kontrollere, hvilket kan ramme den måde, vi ser verden på«, siger Florian Kock, der forestiller sig, at det betyder ændrede vaner for storbyferier og den måde, vi transporterer os på.

»Måske vil vi holde os fra storbyferie på steder, hvor der er masser mennesker samlet på en gang, Paris, Barcelona, New York, London. Måske vil vi stadig rejse dertil, men i ydersæsonerne, hvor der er færre rejsende; det vil sige mindre risiko for smitte. Eller også vælger vi alternative storbyer med færre besøgende. Måske bruger vi i højere grad bilen som transport, hvor vi selv har kontrol over afgangstider og ikke skal rejse med andre«.

Ikke de store ændringer

Lidt på en anden bane ligger adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen fra Roskilde Universitet. Han tvivler på, at rejsemønstrene forandrer sig permanent i kølvandet på coronaen.

»Det kommer ikke til at ske. Vi har ikke fået tropiske strande, og Amager Strand når ikke op på 45 grader og bliver Copacabana. Folk vender tilbage til deres rutiner. Selvfølgelig er der nogen, som har købt et sommerhus eller en ødegård og ændrer vaner, men ellers vil folk sige: »Hov, solen skinner sydpå«, og så tager man et fly, hvis det er det, man plejer, uanset om billetten koster lidt mere eller mindre«, lyder det fra Pelle Guldborg Hansen.

Han mener, at folk formentlig vender tilbage til de gamle rejsemønster på lidt længere sigt.

»Da pandemien kom, sagde folk, at nu vil vi allesammen vende tilbage til det religiøse, men er det sket? Nationalpatrioterne og især de, der ikke havde råd til at rejse, sagde, at Danmark er det dejligste land i verden, og nu vil folk stoppe med at tage til udlandet«, siger Pelle Guldborg Hansen.

Han tror dog, ligesom Florian Kock, at vi godt kan komme til at opleve, at rejseåret 2o21 kommer til at ligne 2020. Når det gælder flyrejser, ved folk ikke, hvad der vil ske, de ser nok tiden an og hopper måske over i bilen.

»Sidste år fik usikkerheden mange til at tage bilen, da de fandt ud af, at man godt måtte rejse. Hvis man holdt i Tyskland på vej til Spanien, og det pludselig var lukket, kunne man dreje til venstre til Italien«.