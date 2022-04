Her er maden krydret, drinksene stærke og musikken svær at sidde stille til

Som mange andre cajuns taler han både fransk og engelsk, og selv om vi godt forstår hans kommando, ender den cajungloseliste, han tidligere har udleveret, med at blive ganske nyttig. Især på restauranterne undervejs. Boudin er for eksempel pølse med svinekød og ris, étouffée er en form for stuvning med skaldyr, og macque choux er en sammenkogt ret af majskerner, tomater, løg og krydderier.