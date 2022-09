En buffet af skioplevelser venter i overset schweizisk dal

Hvis ikke Engadin får en klokke til at ringe, gør dalens største by, St. Moritz, det helt sikkert. Byen, som mest af alt er kendt som vintertilholdssted for samfundets absolut rigeste, og som har en mangeårig tradition for bjergturisme skabt af netop velhavende briter. Men at en by har et ry, betyder ikke nødvendigvis, at hele dalen lever op til det. Derfor havde det længe undret os, at vi sjældent hørte om danskere, der besøger denne sydlige del af Schweiz, når dalen kan bryste sig af i alt 326 kilometer pister samt 290 kilometer langrendsspor.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord.



Prøv 30 dage for 1 kr. Under 30 år? Få Politiken for 49 kr./md i 6 måneder



Tilbuddet er uden binding, og du kan opsige, når du vil

Allerede abonnent? Log ind her