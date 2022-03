Festglade turister i smuk natur: »Fuldmånefesten har altid været en forbandelse«

Fra den ene dag til den anden lukkede coronapandemien de berygtede Full Moon Parties, der normalt tiltrækker op mod 30.000 mennesker hver måned. Efter to års pause er festen nu ved at vende tilbage, men Koh Phangans befolkning er splittet. For er det en god idé igen at skrue op for musikken?