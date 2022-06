Jeg føler, vi har booket et ophold i Edens Have. Men så kigger jeg den anden vej

En vidunderligt smuk olivenlund og under træerne en græsplæne med bolde, gyngestativ og et klokkespil af bambus, der vajer i vinden. I det største, ældste oliventræ har man bygget et legehus, og vores søn på 2 1/2 år, der har skreget »Legeplads!« alle de fem dage, vi indtil nu har tilbragt i Athen, er lykkelig. Vores baby på 4 måneder smiler og griner. Beslutningen om at tage flugten fra asfaltjunglen synes lyksaligt tilendebragt, tænker jeg.

