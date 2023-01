Her har Silvio Berlusconi og Saddam Hussein holdt dekadent ferie. Nu er naturen ved at overtage det hele

Haludovo på den kroatiske ø Krk var et jugoslavisk luksusresort og et særligt fornemt eksempel på byggestilen langs adriaterhavskysten under socialismen. Efter Jugoslaviens sammenbrud og borgerkrigen i 1990’erne, hvor det husede flygtninge, forfalder komplekset. Det er forvandlet til en dramatisk kulisse , som naturen er ved at overtage.