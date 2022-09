Her byggede styret i DDR den socialistiske mønsterby: I dag er den fredet

Eisenhüttenstadt – ’Jernværksbyen’ – var en socialistisk mønsterby. Den blev opført helt fra bunden i nærheden af et stort jernværk fra omkring 1950. Byen udgjorde et prestigeprojekt for styret i DDR og skulle virkeliggøre socialismens fortræffeligheder. Derfor indgik kunst og arkitektur fra begyndelsen i en helhed.