Sri Lanka er på vej mod bæredygtig turisme: Her er poolvandet så rent, at aberne drikker af det

Veddafolket er Sri Lankas oprindelige indbyggere. Danigala er høvding for den lokale veddalandsby, og han har indvilget i at vise mig rundt i det fredede stykke regnskov, hvor veddaerne har eneret til at indsamle medicinplanter og honning. Danigala selv optræder med stor værdighed, mens han fremviser en smuk rød blomsterstand. Blomsten er ifølge Danigala velegnet til at kurere leddegigt.