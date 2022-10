På vandring i Paradisdalen: Jeg har simpelthen ikke set noget så smukt før

At nyde naturen og uberørtheden i den grønlandske vildmark er noget af en drøm for enhver vandrer. Men det kan også være særdeles hårdt og til tider risikabelt at vandre nær Nanortalik i Sydgrønland. Især når turen går gennem mandshøjt birkekrat, over svære klippeblokke og stejle fjeldsider og over fossende elve.