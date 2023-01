Vi nød det stille liv, men så kom de lokale turister

Ved siden af bagagen står provianten stablet: olie, flaskeøl, æg, grøntsager og toiletpapir, der blev læsset om bord af unge malajer inden afgang. Det er om at udnytte, at en båd sejler ud fra kysten mod de to hovedøer i Perhentian Islands på den malaysiske østkyst, for her et godt stykke uden for sommerens højsæson vrimler det ikke ligefrem med udenlandske turister, og bådene ligger stille. Troede vi.