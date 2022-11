Efter 1.333 kilometer: Mød den ukronede konge af Danmarks mountainbikespor

På sin 50-års fødselsdag i oktober kronede Mikkel Gram-Hansen et fire år langt projekt med at gennemkøre samtlige af Danmarks 189 officielle mountainbikespor. Undervejs transformerede eventyret sig fra at være et spørgsmål om bare at tonse af sted på jagten efter superform til at handle om naturoplevelser, mentalt velvære og at se nye egne af landet.