I byen, hvor de opfandt Fidel Castros ikoniske skjorte, kan du opleve hverdagens Cuba

Vi træder ud på pladsen Parque Serafín Sanchez, byens centrale plads. Roen rammer os. På pladsens åbne del sidder forældre på bænke i skyggen af træer, mens børn løber rundt foran. I hjørnet af pladsen, i skyggen, er der en lang kø til en butik. Her er så fredfyldt, at det næsten er mistænkeligt, og vi kigger os forvirret omkring. Vi er kommet med taxa, og Parque Serafin Sanchez er en plads, hvor man forventer, at insisterende taxachauffører og hurtige hustlers strømmer til, så snart et europæisk ansigt dukker op.

Det første møde med Sancti Spiritus fortæller meget om byen. Den står ikke først i turistbøgerne og er heller ikke på de gængse turistruter rundt i Cuba. Selv om den lægger navn til provinsen, er den ikke engang den by, som er mest kendt i provinsen. Det er lillebror Trinidad, der ligger længere mod vest.