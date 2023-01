At cykle Jorden rundt er frihed på to hjul

Jacob Jensen, en fattig bondedreng fra Horsens, blev i 1929 en af Danmarks første ’verdenscyklister’.

På 17 måneder og to uger cyklede den hårdføre unge mand 52.000 kilometer gennem 24 lande i fire verdensdele uden at kunne fremmede sprog, uden særligt udstyr.

Billedet er et postkort, som han fik lavet på rejsen og solgte i byer undervejs. På den måde skaffede han sig penge til at leve for.

Han var med til at starte en bølge, hvor unge mænd og kvinder fik smag for friheden på to hjul på landevejen i stedet for at knokle på fabrik.