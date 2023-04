På Sicilien har de lavet chokolade i århundreder. Og de er ikke bange for at eksperimentere

Det var noget af en overraskelse, da jeg fandt ud af, at den ’originale’ chokolade, altså, den som blev lavet af spanierne i det 16. århundrede, inspireret af aztekernes måde at bearbejde kakaoen på, stadig eksisterer, og at den fortsat fremstilles. Men kun i Modica på den sydøstlige del af Sicilien. Altså en slags ’urchokolade’. Det måtte jeg prøve.

»Chokolade har i lang tid været en del af vores lokale tradition«, fortæller Pierpaolo Ruta, sjette generation chokolademager og indehaver af Cioccolateria Bonajuto, byens ældste chokoladeværksted, og som jeg på min jagt på urchokolade besøger en dag i marts.