Er der ét sted, spanierne selv vil opleve én gang i livet, er det Covadonga

Den store Disney-lignende basilika med to spir kommer til syne i et hårnålesving, hvor den knejser højt over os og fungerer som ledestjerne for de mange pilgrimme, der hvert år forcerer bjergvejene i bunden af nationalparken Picos de Europa for at ende deres færd i landsbyen Covadonga.

Vi er taget til Covadonga-helligdommen i det nordvestlige Asturien, som ud over basilikaen består af en hellig grotte, et museum og et hotel. Komplekset, der ligger smukt ved foden af Auseva-bjerget med spektakulær udsigt over bjerglandskabet, er national helligdom og et af Spaniens vigtigste pilgrimssteder.