Den amerikanske sangerinde og sangskriver Lana Del Rey har gennem sin karriere fået masser af kritik. For at skrive tekster om at underkaste sig mænd. Og for at være fake og antifeministisk. Men hvem er den frihedselskende æstetiker, som trods kritikken insisterer på at holde fast i sit ståsted? Politikens musikredaktør, Simon Lund, tegner et portræt.