Dragør er tæt på den fineste anerkendelse, der findes – men nu er uenigheden brudt ud

At der er idyllisk, medgiver Axel Bendtsen gerne. Men det er nu ikke derfor, at den pensionerede arkitekt i Miljøministeriet og nuværende formand for Dragør Turistråd sammen med et par andre lokale gennem otte år har arbejdet for at skaffe Dragør og dens havn den største internationale anerkendelse, et kulturmiljø vel nok kan få, nemlig en placering på Unesco’s Verdensarvsliste.

