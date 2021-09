Ny naturpark indeholder et vaskeægte Morten Korch-landskab

Før jeg får set mig om, har jeg levende hegn på min højre side og en kornmark på min venstre. Her åbenbarer Nordals’ natur sig i al sin vælde: Stien fører gennem en tunnel skabt af levende hegn på begge sider af stien, inden jeg pludselig befinder mig ved en søbred, hvor vadefugle, blishøns og svaner nyder den lune sommermorgen. Det er et område, som her åbenbarer sig. Og det hele får et ekstra naturgear, da en snog bugter sig gennem græsset på stien lige foran mine fødder.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her