Nattoget er tilbage: Efter et historisk lavpunkt, er der nu »sket en dramatisk forandring på meget kort tid«

»Sovevognens romantiske atmosfære«, fortsætter han, »skyldes, at man er helt sig selv og samtidig på farten omgivet af luksus. Uanset hvilket drama der udspiller sig i dette rullende soveværelse, så forstærkes det af landskabet udenfor: de bølgende bakker, de forbløffende bjerge, de støjende jernbroer eller det melankolske syn af folk, der står under en gadelampes gule skær. Den slags mindeværdige indtryk fås kun i et tog, hvor hverken vandets eller luftens tomhed forstyrrer. Et tog tillader en at finde sig til rette: Dinner in the diner, nothing could be finer«, lyder det blandt andet om rejsen på The Khyber Mail i Pakistan.

