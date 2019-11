Læs et kapitel fra ny Bendtner-bog: Hvis vi kun har kamp lørdag, har vi fri til onsdag. Det betyder, at jeg kan gå i byen lørdag, søndag, mandag og tirsdag

Scoringskrise!? Ikke i Birmingham-tiden. Her høvlede Nicklas Bendtner tretten mål ind i sæsonen 2006-2007 – og løb med trænerens datter. I en ny selvbiografi fortæller han, hvordan det var som 18-årig med en månedsløn på 400.000 kr. at bo i ’knaldehytten’, som var seriøs playboy-mansion, og hvordan han fordrev tiden med at drikke sig i hegnet og brænde penge af på stripklubber. Vi bringer her et kapitel fra bogen, som udkommer i næste uge.