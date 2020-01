»Alt ændrede sig dramatisk ved 22 kilometer«: Sådan gik det til, da den danske atlet Abdi Ulad løb sit livs maraton i Japan

Krisen kommer. Spørgsmålet er kun, om løberen kan svare igen. Maratonløberen Abdi Ulad lavede i december en vild præstation i Japan, da han løb den bedste danske tid for mænd i 30 år og klarede tidskravet til sommerens olympiske lege. Her er hans fortælling om udmarvende træning i Kenya, tvivl i Fukuokas modvind og ultimativ forløsning efter 42,195 kilometer. Der er dog et men: Løb han hurtigt nok?

Jeg har i et halvt år haft orlov fra mit ergoterapeutstudium for at få mere tid til at træne frem mod at kvalificere mig til maraton ved de olympiske lege i Tokyo til sommer. Jeg lever af havregrød – lavet på vand, hvis der ikke er råd til mælk, ha ha ha. Nej, jeg har fået noget støtte fra Team Danmark og Dansk Atletik Forbund, derfor kan det hænge sammen økonomisk. Jeg tænker, at min orlov skal vare til næste år, efter OL.