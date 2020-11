Fodboldspilleren Jonathan Richters skæbne: Kl. 18.09 bliver jeg ramt af et lyn og dør

Det er en varm og grå sommeraften på Hvidovre Stadion. Mit sind er også gråt. Jeg er stadig skuffet over, at jeg to dage forinden kun får spilletid for FC Nordsjælland i de sidste 20 minutter af superligakampen mod FC København. Nu spiller jeg en reserveholdskamp mod Hvidovre IF.

