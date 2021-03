Mohammed Sakka på 9 år er tilbage på skolens kontorgang. Han sidder på en af de fire stole på række, som er forbeholdt elever, der har forstyrret undervisningen. Her skal han tilbringe de næste 45 minutter. Ligesom han også gjorde det i går, i forgårs og sikkert også skal i morgen.

Nogle gange sidder Mohammed alene. Når han gør, snakker han med sig selv, læser i Anders And-blade eller stirrer ind i væggen. Men ikke i dag. I dag er han sendt på kontoret med Arash fra klassen, der også er hans bedste ven. De to drenge er faste gæster på kontorgangen.

Drengene har ikke deres mobiltelefoner med. Dem måtte de aflevere til læreren i klassen. Men det gør ikke noget, fordi de ved, lige præcis hvad de skal bruge tiden på. På at småsnakke og drømme om, »hvad de vil blive, når de bliver store«. Professionelle fodboldspillere.

Mohammed og Arash snakker om at spille på hold sammen i den spanske storklub FC Barcelona. At de vil blive lige så dygtige som den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Og at de vil bruge millionlønningerne som fodboldspillere på at købe store huse til deres forældre.

»Det er surrealistisk, at vi snakkede om det for seks-syv år siden, og nu er jeg så tæt på min drøm om at blive professionel fodboldspiller. Han er stadig den eneste af mine bedste venner, der kender til min adhd. Men han har sit liv, og jeg har mit«, siger Mohammed Sakka.

Kun fantasien sætter grænser

Jeg havde Mohammed til engelsk i skoleåret 2013/14. Dengang var jeg en ung og nyuddannet skolelærer, han var en fodboldglad og energisk elev i 2. klasse på Den Moderne Kulturelle Skole, der er en lille muslimsk friskole i det vestlige Aarhus.

Ingen af os vidste på det tidspunkt, at han havde den psykiske lidelse adhd og på grund af biologien svært ved at leve op til skolens forventninger. Han kunne ikke sidde stille, koncentrere sig i længere tid og var ofte i konflikt med lærere og elever i skolen.

Du kunne tit finde ham uden for døren i timerne, fordi han havde forstyrret, på kontoret i frikvartererne, fordi han var røget i slagsmål. Eller når han var rigtig snedig ude i skolegården, hvor han skød på mål, fordi han havde bildt mig eller en anden lærer ind, at han skulle på toilet i timen.

»Jeg kunne mærke, at jeg var anderledes. Jeg havde mere krudt i røven og kunne ikke koncentrere mig om det, lærerne sagde. Jeg var i min egen verden. Jeg lavede tegninger af mig selv med en fodbold og forestillede mig, hvor jeg ville være om 20 år«, siger Mohammed Sakka.

Foto: Valdemar Ren Mohammed Sakka kunne ikke sidde stille i skolen. Nu bruger han energien på at udvikle sig som fodboldtalent.

Men selv om hyperaktiviteten og koncentrationsbesværet, som er blandt symptomerne på adhd, gav Mohammed store udfordringer i skolen, har den samme diagnose også været en fordel på fodboldbanen. Syv år senere er Mohammed Sakka fyldt 16 år og spiller på Hobros U17-hold.

»Mohammed er en mod en offensivt den bedste i hele U17-divisionsrækken. Han har en unik evne til at gøre det uventede og har den X-faktor, man ikke kan træne sig til. Jeg kan sagtens se ham slå igennem på Hobros førstehold eller på det højeste niveau i Danmark«, siger Mads Kjær Andersen, der er træner for Hobros U17-hold.

»Men det kræver også, at han bliver ved med at udvikle sig menneskeligt. Han har stadig et temperament, der taler imod. Derfor arbejder vi ekstra med ham og giver ham lidt længere snor. Hvis han kan få styr på det, er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvor langt han kan nå«.

Det er en iskold vinterdag med kraftig blæst og sne på vejene. Mohammed og jeg har aftalt at mødes foran Fakta i den aarhusianske bydel Åbyhøj, hvorfra vi skal gå en tur. Vi har ikke set eller snakket med hinanden, siden jeg stoppede med at arbejde på skolen for syv år siden.

Diagnosen er skjult

Mange ting har helt naturligt forandret sig ved Mohammed, der er gået fra barn til teenager. Han er blevet højere, har fået en dybere stemme, og så er det lyse krøllede hår, jeg huskede ham for, blevet mørkere. Men det, der skiller sig mest ud, er hans rolige gemyt og refleksioner.

»Jeg har ikke engang fortalt mine fem gode venner, at jeg har adhd. De ved det ikke. Jeg har været angst for, hvordan de vil se på mig. Men lige nu er jeg bare mig selv og glæder mig til, at min historie kommer ud. Jeg vil vise andre, at man ikke skal skamme sig over at have adhd«.

Foto: Valdemar Ren 16-årige Mohammed Sakka er diagnosticeret med adhd – det har han lært at udnytte til at blive en god fodboldspiller på randen til en professionel kontrakt.

Mohammed fortæller, at når hans hold er bagud 0-2, og hans holdkammerater er flade på energi, gør han brug af sin såkaldte tænd-sluk-knap. Den skruer op for intensiteten i kroppen, så han jagter bolden og gejler sine holdkammerater op med opmuntrende tilråb.

»Jeg kan tænde for mig selv, og jeg kan tænde for et helt hold. Jeg kan mærke, at jeg har mere vildskab i mig. Jeg vil vinde for enhver pris. Men der er også dage, hvor knappen ikke virker. Så kan jeg blive hurtig sur og have en kort lunte. Det arbejder jeg på med min sportspsykolog«.

I dag går Mohammed i 9. klasse på Gammelgårdskolen i Aarhus, hvor han for nylig er blevet erklæret uddannelsesparat. Noget, han ikke troede på for få år siden. Han har lært at koncentrere sig i længere tid og får bedre karakterer. Men fodbolden er stadig førsteprioritet.

»Fodbold er for mig en firkantet bane med fire hjørner. Den er grøn og har hvide streger, som jeg kan spille inden for og gøre det, jeg elsker mest. Jeg kalder det for mit pusterum. Hvis jeg har haft en dårlig dag, kan jeg spille fodbold og høre noget musik, og så glemmer jeg bare alting«.

’Skal-opgaver’ i skraldespanden

Lene Straarup er psykolog med speciale i klinisk børneneuropsykologi på Center for ADHD og forfatter til bogen ’ADHD i skolen’. Hun er ikke overrasket over, at Mohammed eller andre børn og unge med adhd både har udfordringer i skolen og fordel af diagnosen i idrætten.

»Det store fag i skolen er at sidde stille på stolen. Det har man hver dag i alle årene. Det står i kontrast til, at mange af disse børn kæmper med deres fysiske uro. Men hvis et barn har masser af energi, er der plads og brug for det på en fodboldbane«, siger Lene Straarup.

Lene Straarup fortæller, at motivationen er meget vigtig for, om børn med adhd kan koncentrere sig i længere tid. Derfor handler det for fagpersoner og pårørende i høj grad om at samarbejde med barnet. Samarbejde er nøgleordet. Hvis man gør det, kan man nå rigtig langt.