»Du skulle have set nogle af de møder (...) 8 ud af 12 bestyrelsesmedlemmer punker løs på mig«

Som ung drømte Niels Nygaard om en international karriere. Og gerne i FN. Men en familiekrise sendte den nu afgående formand for Danmarks Idrætsforbund på en sælsom omvej, der skulle vise sig at forløse hans drøm. Dette er første del af portrættet af den 68-årige skibonit, der på torsdag kan bytte kontoret i Idrættens Hus i Brøndby ud med et i Rom. Hvis han vel at mærke vinder det blodige og kontroversielle valg til præsident for Den Europæiske Olympiske Komité – en post, han er stensikker på, han er den rette til.