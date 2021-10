Irsk verdensmester gav dommerne fingeren, da han tabte. Fem år senere viser rapport, at nederlaget skyldtes bestikkelse

Penge gemt i tandpastatuber, natlige besøg på hotelværelser for at intimidere dommere og hemmelige tegn under kampene. Det er blot nogle få af de farverige ingredienser i den rapport om Det Internationale Bokseforbund (Aiba), juraprofessor Richard McLaren og hans team efter knap fire måneders arbejde forleden kunne offentliggøre. I rapporten afslører canadieren et veltilrettelagt bestikkelsesprogram, der var godkendt og blev gennemført med velsignelse fra forbundets topledelse og som kulminerede ved de olympiske lege i Rio de Janeiro for 5 år siden.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her